Легіон «Свобода Росії» заявив про захоплення частини селища Тьоткіно

Частину селища Тьоткіно звільнено від окупантів. Фото: кадр із відео

Легіон «Свобода Росії» заявив про часткове захоплення селища Тьоткіно Курської області. Про це представники спротиву зазначили у своєму Telegram-каналі.



«"Апостол", "Домовий" та інші штурмовики передають привіт зі звільненої частини Тьоткіно. Просуваємось далі!», — йдеться у повідомленні.



За словами російських добровольців, вони ведуть бій у Тьоткіно, і просуваються до таблички з назвою населеного пункту.



«Вулиці сильно прострілюються, але далі на нас чекає дільничний, з яким треба поспілкуватися і місцеві жителі, яких потрібно звільнити», — заявили бійці.



Нагадаємо, 12 березня 2024 року, Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської області РФ у рамках спільної операції.



Російські Міноборони та ФСБ стверджували, що їм вдалося відбити проникнення українських сил.