Из-под завалов пятиэтажки в Сумах деблокировано тело второго погибшего

Число погибших в результате ракетного удара по Сумам возросло. Фото: Сумская ОВА

Число погибших в результате ракетного удара по Сумам возросло. Спасатели обнаружили тело второго погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«При разборе завалов 5-этажного жилого дома сотрудникам ГСЧС деблокировано тело второго погибшего», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что по состоянию на 15:47 известно о 2 погибших и 8 пострадавших людях. Работы продолжаются.



В результате попадания вражеского БпЛА типа «Шахед» в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 — разрушены.





Ранее мы писали, что ночью 13 марта оккупанты атаковали Сумы, попав в жилой дом. В настоящее время также известно о 8 пострадавших. Работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться люди.