З-під завалів п'ятиповерхівки у Сумах деблоковано тіло другого загиблого

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Сумах зросла. Фото: Сумська ОВА

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Сумах зросла. Рятувальники виявили тіло другого загиблого. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«При розборі завалів 5-поверхового житлового будинку співробітникам ДСНС деблоковано тіло другого загиблого», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що станом на 15:47 відомо про 2 загиблих та 8 постраждалих людей. Роботи продовжуються.



Внаслідок попадання ворожого БпЛА типу «Шахед» до житлового п'ятиповерхового будинку, заздалегідь пошкоджено 30 квартир, з них 15 — зруйновано.





Раніше ми писали, що вночі 13 березня окупанти атакували Суми, влучивши в житловий будинок. Наразі також відомо про 8 постраждалих. Роботи продовжуються. Під завалами ще можуть бути люди.