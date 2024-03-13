Неточный «Гром-Э1»: Последствия ночного удара по Мирнограду

Последствия удара по Мирнограду. Фото: Новости Донбасса

Корреспондент «Новостей Донбасса» побывал на месте ночной российской атаки по жилому кварталу Мирнограда Донецкой области.



В результате этой атаки два человека погибли и пятеро ранены.



По предварительной информации украинских правоохранителей, войска РФ ударили по Мирнограду ракетой-бомбой «Гром-Э1». Этот боеприпас был принят на вооружение российской армии в 2012 году. Известно сравнительно немного случаев применения «Гром-Э1» во время широкомасштабной войны с Украиной.



Судя по всему, высокой точностью «Гром-Э1» не обладает — ударил в жилой пятиэтажный дом в Мирнограде. Также повреждены четыре дома и 9 автомобилей поблизости.