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Росія застосовує «Гром-Е1» у реальних умовах на території України. На що здатна ракета?

Новини Донбасу
26 жовтня 2023, 07:30

Росія застосовує «Гром-Е1» у реальних умовах на території України. На що здатна ракета?

Ракета «Гром-Е1». Фото: «Рособоронекспорт» Ракета «Гром-Е1». Фото: «Рособоронекспорт»

Росія все частіше почала застосовувати плануючі бомби та намагається перетворити свої ФАБи на «високоточну зброю». «Гром-Е1» — російська новітня розробка, створена на базі ракети Х-38.

Попри відсутність інформації про серійне виробництво цих ракет, Росія схоже використовує зразки лімітованої партії. Чому, проте, окупанти досі продовжують випробовувати «Гром-Е1», намагалися розібратися журналісти «Новин Донбасу».



«Великого поширення у російських військах ракета не набула, але в якихось кількостях очевидно виготовляється. Тому що у березні цього року був спалах інтересу до цих ракет», — пояснює аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап.

Перший удар та обстріл Куп’янська російською ракетою «Гром-Е1»

У березні 2023 року українські військові знайшли у полі уламки російської ракети «Грім Е-1».

Уламки російського «Грома». Фото: соцмережі

Російський «Гром-Е1». Фото: соцмережі

28 вересня Росія випустила «Гром-Е1» по Куп'янську Харківської області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Тоді загинули 8 людей.

Наслідки ракетного удару у Куп'янську. Фото: Олег Синєгубов

Експерти авіагалузі запевняють, що Росія використовує територію України як полігон для випробувань ракет, які так і не вийшли у виробництво для експортних поставок. У тому числі «Гром-Е1», яку презентували як новітню розробку для ураження малозахищених цілей.

«Як завжди, у всіх цих російських заявах дуже багато мішури. Вони її поставили на озброєння у 2012 році, а у 2015 році на МАКСі (Міжнародний авіаційно-космічний салон — Ред.) кажуть, вона зараз проходить випробування. Потім виставили її на купі авіасалонів, але немає жодної згадки про експортні постачання цієї ракети. Ракету поки що не беруть, бо вона себе ще ніде не показала, як у процесі випробування», - додав Костянтин Криволап.

Чому нова ракета «Гром-Е1» не виготовляється масово?

Аналітик та авіаексперт зазначив, що ставиться до ракети поки що без особливої уваги, бо кількість не дуже велика. Крім того, винахідники не визначилися із самою платформою. Спочатку було заявлено про платформу Міг-35, але їх було виготовлено кілька літаків.

Також як платформу для Грома почали експериментувати з літаками СУ-35 та СУ-57. У РФ обіцяли забезпечити ракету лазерною системою наведення, в результаті зупинилися на інерційній та GPS-системах.

Ракета «Гром-Е1». Фото: «Рособоронекспорт»

Про нову розробку ракетного комплексу РФ заявляли лише під час проведення міжнародного авіасалону МАКС-15. А потім знову відправили на доопрацювання та випробування.

«Грім-Є1 з'явився у вигляді муляжу зовні лише контури ще 2015 року на якихось виставках. Але ось у натуральному залізі вони його зробили цього року. Ми бачили бойове застосування в районі Куп'янська, це якраз мало не випробування, поєднані з бойовим застосуванням», — зазначив Олександр Кочетков, експерт з ракетно-ядерного озброєння.

Основні характеристики «Гром Е-1»

«Гром-Е1» є гібридом плануючої бомби й ракети, має крила, що розкриваються в повітрі. Самі росіяни гордо називають «Гром-Е1» авіаційною керованою ракетою. По суті, тюнінгують радянські бомби, додаючи крила та двигуни.

«Якщо скидати таку бомбу з висоти 12 км, куди залітають російські літаки, то вона пролетить із цими двигунами 120 км, за досить гарної точності. Якщо скидати її з висоти 5 км, то пролетить кілометрів 35 — не більше. Поки що вони зробили таку бомбу і двічі її використали, але говорити про те, що ця зброя, яка здатна вплинути на перебіг бойових дій, чесно кажучи, не доводиться», — додав Олександр Кочетков.

На його думку, крилаті бомби, до яких належить «Гром-Е1», лише втрачають висоту, повільніше за кинутий камінь.

«Вона керована по горизонталі, вгору-вниз ця бомба керуватися не може, і поки говорить про якісь її хороші характеристики після того, як одна бомба відвалилася від літака, і інша була застосована, ну просто неможливо», — упевнений експерт з ракетно-ядерного озброєння.

Гібридна ракета «Гром-Е1» має загальну вагу 594 кілограми, а вага її бойової частини — 315 кілограмів.

«Вони мали б мати досить високу швидкість проєкту, але щось у них там з цією швидкістю не вийшло. Росіяни хотіли спочатку робити ці ракети майже надзвуковими, але потім зрозуміли, що цією справою особливо не покеруєш і нічого хорошого з цього не вийде», — підкреслив аналітик і авіаексперт Костянтин Криволап.

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Які наслідки застосування «Гром-Е1»

Бомба «Гром-Е1» несе більше загрози для мирного населення та накопичення живої сили, вважають військові аналітики.

«Така бомба може зруйнувати під'їзд багатоповерхового будинку або вбити купу людей, які зібралися на проводи героя. Але щоби зруйнувати серйозне бетоноване укриття - вона на це не здатна», - заключив Олександр Кочетков.

Своєю чергою аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап вважає, що остаточного результату щодо введення в експлуатацію ракети «Гром-Е1» ще немає. Фактично її прийняли на озброєння у 2012 році, а у 2015-16-х продовжували випробування.

Російські розробники ракети кажуть, що вказана дальність досягається при скиданні з висоти 12 кілометрів та швидкості 1600 кілометрів на годину. Але такі умови будуть далеко не завжди, особливо коли у ЗСУ з'являться на бойовому чергуванні достатня кількість ЗРК Pariot.

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