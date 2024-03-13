Неточний «Гром-Е1»: Наслідки нічного удару по Мирнограду

Наслідки удару по Мирнограду. Фото: Новини Донбасу

Кореспондент «Новин Донбасу» побував на місці нічної російської атаки по житловому кварталі Мирнограду Донецької області.



Внаслідок цієї атаки двоє людей загинули і п'ятеро поранені.



За попередньою інформацією українських правоохоронців, війська РФ вдарили по Мирнограду ракетою-бомбою «Гром-Е1». Цей боєприпас було прийнято на озброєння російської армії у 2012 році. Відомо порівняно декілька випадків застосування «Гром-Е1» під час широкомасштабної війни з Україною.



Судячи з усього, високої точності «Гром-Е1» не має — вдарив у житловий п'ятиповерховий будинок у Мирнограді. Також пошкоджено чотири будинки та 9 автомобілів поблизу.