Послы ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине

Послы Евросоюза сегодня, 13 марта, одобрили увеличение военной помощи Украине на 5 миллиардов евро. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеф Боррель.

«Посыл ясен: мы будем поддерживать Украину всеми силами, чтобы победить», — написал Боррель.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уже выразил благодарность странам-членам ЕС и верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю за поддержку.

«Это еще одна мощная и своевременная демонстрация европейского единства и решимости в достижении нашей общей победы», — написал Кулеба.