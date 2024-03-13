Посли ЄС схвалили виділення 5 млрд євро на закупівлю зброї Україні

Посли Євросоюзу сьогодні, 13 березня, схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 мільярдів. євро. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеф Боррель.

«Посилання зрозуміле: ми підтримуватимемо Україну всіма силами, щоб перемогти», — написав Боррель.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба вже висловив подяку країнам-членам ЄС та верховному представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Борелю за підтримку.

«Це ще одна потужна та своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості у досягненні нашої спільної перемоги», — написав Кулеба.