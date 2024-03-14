Утром оккупанты ударили по Харькову ракетой С-300

Российские войска утром 14 марта нанесли удар по Шевченковскому району Харькова ракетой С-300. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова. На эту минуту — без пострадавших. Есть повреждение нежилых гражданских помещений. Осмотр места профильными службами продолжается», — написал он в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ночью 12 марта российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на пятиэтажный жилой дом в Купянске Харьковской области, есть разрушения.