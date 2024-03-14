Вранці окупанти вдарили по Харкову ракетою С-300

Російські війська вранці 14 березня завдали удару по Шевченківському району Харкова ракетою С-300. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдали удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. На цю хвилину без потерпілих. Є ушкодження нежитлових цивільних приміщень. Огляд місця профільними службами продовжується», — написав він у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що вночі 12 березня російська авіація скинула керовану авіабомбу на п'ятиповерховий житловий будинок у Куп'янську Харківської області, є руйнування.