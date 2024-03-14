Сопротивление в Крыму выявило ракетные склады в Севастополе

Ракетные склады в Севастополе. Фото: АТЕШ

Агенты сопротивления на крымском полуострове «АТЕШ» проникли на склад ракетного вооружения возле аэродрома Бельбек, сообщили агенты в своем Telegram-канале.



По информации украинцев, именно здесь хранятся ракеты Р-73, Р-27, Р-37 и другое вооружение, которое используется для нанесения ударов по мирным городам Украины.



«Координаты: 44,6876475, 33,5817732. Мы заметили, что россияне обустроили фальшивые склады для обмана Сил обороны Украины. Однако нам о них известно и вся информация была передана соответствующим людям», — говорится в сообщении.

Склад с ракетами в Крыму. Фото: АТЕШ

Ранее участники сопротивления украинцев и крымских татар «АТЕШ» разведал корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области, россияне разрабатывают ракеты и ракетные комплексы.