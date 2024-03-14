Опір в Криму виявив ракетні склади у Севастополі

Ракетні склади у Севастополі. Фото: АТЕШ

Агенти опору на кримському півострові «АТЕШ» проникли на склад ракетного озброєння біля аеродрому Бельбек, повідомили агенти у своєму Telegram-каналі.



За інформацією українців, саме тут зберігаються ракети Р-73, Р-27, Р-37 та інше озброєння, яке використовується для завдання ударів по мирних містах України.



«Координати: 44,6876475, 33,5817732. Ми помітили, що росіяни облаштували фальшиві склади для обману Сил оборони України. Однак нам про них відомо і всю інформацію було передано відповідним людям», — йдеться у повідомленні.

Склад з ракетами у Криму. Фото: АТЕШ

Раніше учасники опору українців та кримських татар «АТЕШ» розвідав корпорацію «Тактичне ракетне озброєння» у Московській області, де росіяни розробляють ракети та ракетні комплекси.