Русские добровольцы призвали жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться в течение полутора часов

РДК призвал жителей Курской и Белгородской областей немедленно эвакуироваться. Фото: Укринформ

Российские добровольцы, прорвавшие границу РФ 12 марта, обратились к жителям Белгородской и Курской областей с призывом немедленно эвакуироваться. У них есть полтора часа до того, как будет открыт огонь. Об этом сегодня сообщил Русский Добровольческий Корпус (РДК).

В обращении говорится, что руководство Курской и Белгородской областей прогнорировало предупреждение добровольцев, озвученное 13 марта и «никаких мер по эвакуации мирного населения Белгородщины и Курщины предпринято не было».

«Поэтому я обращаюсь на прямую к жителям этих регионов - немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение полутора часов после этого видеобращения», — говорит на видео один из добровольцев.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 марта Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Отмечалось, что приграничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем проукраинских сил. А в Теткино Курской области идет стрелковый бой.