Російські добровольці закликали жителів Білгородської та Курської областей евакуюватися протягом півтори години

РДК закликав мешканців Курської та Білгородської областей негайно евакуюватись. Фото: Укрінформ

Російські добровольці, які прорвали кордон РФ 12 березня, звернулися до жителів Білгородської та Курської областей із закликом негайно евакуюватись. Вони мають півтори години до того, як буде відкрито вогонь. Про це сьогодні повідомив Російський Добровольчий Корпус (РДК).

У зверненні йдеться, що керівництво Курської та Білгородської областей прогнурувало попередження добровольців, озвучене 13 березня і «жодних заходів щодо евакуації мирного населення Білгородщини та Курщини вжито не було».

«Тому я звертаюся на пряму до мешканців цих регіонів – негайно покиньте Курщину, Білгородщину, усі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь по військовим цілям на цій території протягом півтори години після цього відеозвернення», — каже на відео один із добровольців.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 12 березня Легіон «Свобода Росії», «Російський Добровольчий Еорпус» і Сибірський батальйон зайшли в Курську та Білгородську області РФ в рамках спільної операції . Наголошувалося, що прикордонна Лозова Рудка у Білгородській області повністю під контролем проукраїнських сил. А в Тьоткіно Курської області триває стрілецький бій.