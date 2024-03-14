Россия ударила по радиотехническим объектам Сумской области: в четырех городах не работают передатчики телерадиовещания

Российская армия нанесла ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумской области, оккупанты временно вывели из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце. Об этом информирует Сумская ОВА.



Отмечается, что в результате повреждений часть территории области (временно) не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал. Также в военной администрации области предупредили о возможных перебоях с мобильной связью.



«Враг ведет информационную борьбу, уничтожая украинскую речь. Мы не позволим в ней победить. Пока анализируются последствия и уже формируются планы по восстановлению. Не поддавайтесь панике и информационным провокациям. Переходите на альтернативные средства коммуникации, доверяйте только проверенным источникам информации», — сказал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, комментируя ситуацию.



Напомним, в результате попадания российского БПЛА типа «шахед» в жилой пятиэтажный дом города Сумы, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 — разрушены, погибли три человека, 12 ранены.