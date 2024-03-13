Россияне атаковали «шахедом» пятиэтажный дом в Сумах: из-под завалов спасены 10 человек, есть погибшие

В результате попадания российского БПЛА типа «шахед» в жилой пятиэтажный дом города Сумы, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 — разрушены, есть раненые и погибшие. Об этом говорится в отчете Сумской ОВА.
«По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие (информация уточняется)», — добавили в местной военной администрации.
Для обогрева и оказания помощи местным жителям, сотрудники ГСЧС развернули палатки «Пункта несокрушимости».
На месте происшествия работают психологи ГСЧС, аварийно-спасательные работы продолжаются. Стоит добавить, что в небе над Сумщиной в ночь на 13 марта Силами противовоздушной обороны области были уничтожены 2 БпЛА РФ.
Работа ПВО Сум. Фото: Сумская ОВА
Напомним, в результате ночного обстрела Мирнограда двое людей погибли, еще пять – получили ранения. Вчера вечером, около 19:00 войска России ударили ракетой в многоквартирный дом в Кривом Рог.