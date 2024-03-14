Росія вдарила по радіотехнічним об'єктам Сумської області: у чотирьох містах не працюють передавачі телерадіомовлення

Російська армія завдала ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумської області, окупанти тимчасово вивели з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці. Про це повідомляє Сумська ОВА.



Зазначається, що внаслідок пошкоджень частина території області (тимчасово) не може приймати український телевізійний та радіосигнал. Також у військовій адміністрації області попередили про можливі перебої з мобільним зв'язком.



«Ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення. Ми не дозволимо в ній перемогти. Наразі аналізуються наслідки й вже формуються плани з відновлення. Не піддавайтесь паніці та інформаційним провокаціям. Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації», - сказав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, коментуючи ситуацію.



Нагадаємо, внаслідок влучання російського БПЛА типу «шахед» у житловий п'ятиповерховий будинок міста Суми, попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 — зруйновано, загинуло три людини, 12 поранено.