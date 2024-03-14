Британская разведка спрогнозировала направления основных атак оккупантов в ближайшее время

В британской разведке предположили, где ВС РФ будут пытаться продвигаться в ближайшие недели. Об этом сообщило Минобороны Великобритании 14 марта.

Российские войска продолжают атаковать на нескольких направлениях. Сейчас РФ сосредотачивает операции на западе от Авдеевки и Марьинки. Сообщается, что на эти районы приходится 60% зарегистрированных атак России за последние четыре недели.

«Однако среднее количество российских наземных атак на Украину уменьшилось на 13% с конца февраля 2024 года, когда средненедельное число достигало 600. Россия захватила контроль над Авдеевкой и несколькими селами к западу от города в феврале, но продвижение с тех пор замедлилось», — отметили в британском Минобороны.

В разведке прогнозируют, что в ближайшие недели ситуация для Сил обороны будет сложной. В ведомстве объяснили, что оккупационные войска продолжат восстанавливаться и атаковать на приоритетных направлениях.

Напомним, командир взвода 95 ОДШБр Станислав Краснов рассказал о напряженной ситуации в районе села Терны в Донецкой области и чем грозит захват Лимана российскими войсками.