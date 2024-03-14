Британська розвідка спрогнозувала напрямки основних атак окупантів найближчим часом

У британській розвідці припустили, де ЗС РФ намагатимуться просуватися найближчими тижнями. Про це повідомило Міноборони Великої Британії 14 березня.

Російські війська продовжують атакувати на кількох напрямках. Зараз РФ зосереджує операції на заході від Авдіївки та Мар'їнки. Повідомляється, що на ці райони припадає 60% зареєстрованих атак Росії за останні чотири тижні.

«Однак середня кількість російських наземних атак на Україну зменшилася на 13% з кінця лютого 2024 року, коли середньотижневе число досягало 600. Росія захопила контроль над Авдіївкою та кількома селами на захід від міста в лютому, але просування відтоді сповільнилося», — зазначили у британському Міноборони.

У розвідці прогнозують, що найближчими тижнями ситуація для Сил оборони буде складною. У відомстві пояснили, що окупаційні війська продовжать відновлюватись та атакувати на пріоритетних напрямках.

Нагадаємо, командир взводу 95 ОДШБр Станіслав Краснов розповів про напружену ситуацію в районі села Терни на Донеччині і чим загрожує захоплення Лимана російськими військами.