В ВСУ рассказали, чем грозит захват Лимана россиянами

Командир взвода 95-й ОДШБр Станислав Краснов заявил, что в районе Тернов Донецкой области наблюдается напряженная ситуация. Об этом он сообщил и эфире телемарафона.

Он рассказал, что противник пытается круглосуточно штурмовать, в частности украинцы отбили штурмы россиян за прошедшие сутки, 13 марта, днем, вечером и ночью. Агрессор пытается штурмовать небольшими пехотными группами, продвигаясь по 5-10 метров вперед и прячась в земельных окопах, однако украинские бойцы мешают им в этом.

«Периодически они пытаются применять технику и бронетехнику, прорываться танками там, где это возможно», — сказал Станислав Краснов.

По его словам, ВСУ держат линию обороны и уничтожают российские танки.

Кроме этого, Краснов отметил, что оккупанты действуют на удачу, а именно — несколько дней продвигаются пехотой, а дальше неожиданно, как они считают, применяют танки. Противник надеется, что ему повезет, однако этого не происходит на данном направлении фронта.

Военный отметил, что Терны — это один из ближайших крупных населенных пунктов, который идет к Лиману. Краснов убежден, что если ВС РФ возьмут Лиман, то это откроет им дорогу на Славянск и Краматорск.

«Это стратегическая цель номер один», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на Лимано-Купянском направлении оккупанты настолько деморализованы, что военное руководство российской армии создает заградительные отряды.