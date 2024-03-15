В Винницкой области БПЛА РФ попал в жилой дом: два человека погибли, еще трое получили ранения

БПЛА РФ атаковал жилой дом в Винницкой области. Фото: Facebook

Российские войска атаковали Винницкую область беспилотниками, в результате российской атаки погиб 52-летний мужчина, его 53-летняя жена скончалась в больнице. Об этом говорится в отчете Нацполиции.







«Их 26-летнего сына удалось извлечь из-под завалов. Пока ему оказывается медицинская помощь. Также в Тульчине поврежден легковой автомобиль, возле которого было двое ребят 16 и 17 лет. Они госпитализированы», — заявили в полиции.



Начальник Винницкой областной военной администрации Борзов Сергей также подтвердил, что в больнице скончалась вторая жертва атаки россиян.







Спасатели закончили работу на месте. На месте обстрела психолог ГСЧС оказывает психологическую помощь пострадавшим.



Напомним, 14 марта 2024 года, около 10.00 россияне с временно оккупированного левого берега ударили по женскому салону красоты в Херсоне.