У Вінницькій області БПЛА РФ влучив у житловий будинок: двоє людей загинули, ще троє отримали поранення

БПЛА РФ атакував житловий будинок у Вінницькій області. Фото: Facebook

Російські війська атакували Вінницьку область безпілотниками, внаслідок російської атаки загинув 52-річний чоловік, його 53-річна дружина померла у лікарні. Про це йдеться у звіті Нацполіції.







«Їх 26-річного сина вдалося витягти з-під завалів. Поки що йому надається медична допомога. Також у Тульчині пошкоджено легковий автомобіль, біля якого було двоє хлопців 16 та 17 років. Вони госпіталізовані», - заявили в поліції.



Начальник Вінницької обласної військової адміністрації Борзов Сергій також підтвердив, що у лікарні померла друга жертва атаки росіян.







Рятувальники закінчили розбір дому. На місці атаки БПЛА психолог ДСНС надає психологічну допомогу постраждалим.



Нагадаємо, 14 березня 2024 року, близько 10.00 росіяни з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по жіночому салону краси в Херсоні.