Оккупанты продвинулись в районе Угледара Донецкой области — Deep State

Российские войска продвинулись возле села Шевченко, что на юго-запад от Угледара Донецкой области. Об этом сообщает 15 марта Deep State.

Продолжаются бои также возле Вербового и Орловки. Подробности не указаны.

Как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ от 15 марта, Силы обороны сдерживают российские войска на Новопавловском направлении. Бои происходят в районах Красногоровки, Георгиевки, Водяного и Новомихайловки. Оккупанты при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону украинских войск.

Украинские войска в районе Бахмута отбили 5 атак противника. Бои произошли в районах Ивановского, Богдановки и Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинским военным удалось отбить 20 атак агрессора. Атаки зафиксировали в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Лиманском направлении украинские войска отбили 16 атак российских подразделений в районах населенных пунктов Терны, Раздоловка, Ямполовка, Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где агрессор, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск.

Ранее в ВСУ рассказали, чем грозит захват Лимана российскими оккупантами.