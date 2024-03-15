Окупанти просунулися в районі Вугледару Донецької області — Deep State

Російські війська просунулися біля села Шевченка, що на південний захід від Вугледару Донецької області. Про це повідомляє 15 березня Deep State.

Тривають бої також біля Вербового та Орлівки. Подробиці не вказано.

Як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ від 15 березня, Сили оборони стримують російські війська на Новопавлівському напрямку. Бої відбуваються в районах Красногорівки, Георгіївки, Водяного та Новомихайлівки. Окупанти за підтримки авіації 24 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

Українські війська у районі Бахмута відбили 5 атак супротивника. Бої сталися в районах Іванівського, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямі Силам оборони вдалося відбити 20 атак агресора. Атаки зафіксували в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 16 атак російських підрозділів у районах населених пунктів Терни, Роздолівка, Ямполівка, Донецької області та Білогорівка Луганської області, де агресор за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських бійців.

Раніше у ЗСУ розповіли, чим загрожує захоплення Лимана російськими окупантами.