В Украину вернули тела 100 погибших военнослужащих

Сегодня, 15 марта, в Украину вернули тела 100 погибших защитников. После идентификации их передадут родным для погребения. Об этом сообщили пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.



«Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 100 погибших защитников Украины. Отдельная благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста», — говорится в сообщении.



Погибшие военнослужащие возвращены благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектор безопасности и обороны Украины.



Вооруженные силы Украины обеспечивают перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.



Ранее мы писали, что пленные украинские военнослужащие полка «Азов» продолжают подвергаться незаконным действиям со стороны России. Военные Александр Турчин, Максим Чередниченко, Тарас Зварычук, Георгий Летягин, Дмитрий Чибуков, Денис Дорохин и Александр Сыкылында незаконно осуждены на оккупированной территории. Турчина лишили свободы на 27 лет, Чередниченко — на 26 лет, Зварычука, Сыкылынду, Летягина, Чибукова — на 25 лет, Дорохина — на 28 лет. Их отправили в исправительную колонию строгого режима.