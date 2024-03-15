Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Украину вернули тела 100 погибших военнослужащих

15 марта 2024, 15:48

В Украину вернули тела 100 погибших военнослужащих

Сегодня, 15 марта, в Украину вернули тела 100 погибших защитников. После идентификации их передадут родным для погребения. Об этом сообщили пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

«Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 100 погибших защитников Украины. Отдельная благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста», — говорится в сообщении.

Погибшие военнослужащие возвращены благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектор безопасности и обороны Украины.

Вооруженные силы Украины обеспечивают перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

Ранее мы писали, что пленные украинские военнослужащие полка «Азов» продолжают подвергаться незаконным действиям со стороны России. Военные Александр Турчин, Максим Чередниченко, Тарас Зварычук, Георгий Летягин, Дмитрий Чибуков, Денис Дорохин и Александр Сыкылында незаконно осуждены на оккупированной территории. Турчина лишили свободы на 27 лет, Чередниченко — на 26 лет, Зварычука, Сыкылынду, Летягина, Чибукова — на 25 лет, Дорохина — на 28 лет. Их отправили в исправительную колонию строгого режима.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

События
Война
События
вернули тела

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:31
Эвакуированных жителей Донецкой области будут принимать Волынь и Ровенщина
10:50
За сутки оккупанты 19 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области
09:57
Оккупанты продвинулись в районе Угледара Донецкой области — Deep State
08:59
В результате ночного обстрела Донецка погибли трое детей
08:30
Исход войны в Украине решится уже этой весной или летом — Боррель
23:16
Главное за день: «Досрочное голосование» на Донетчине. Атака на полигон на Луганщине
21:22
«ДНР» назвала явку жителей оккупированной Донетчины на «досрочном голосовании»
16:25
Британская разведка спрогнозировала направления основных атак оккупантов в ближайшее время
11:39
Оккупанты расширили свой контроль над Тоненьким в Донецкой области — ISW
10:52
Захватчики сообщили об атаке дрона на Запорожскую АЭС
09:42
Сопротивление в Крыму выявило ракетные склады в Севастополе
23:21
Главное за день: Невельское под контролем ВСУ. Годовщина убийства активиста в Донецке
17:44
Россияне на руководящие «должности» в оккупации назначают убийц, — Запорожская ОВА
23:25
Главное за день: Атака на Кривой Рог. В России разбился военный самолет Ил-76
19:09
В Донецке восстанавливают здание «прокуратуры ДНР», поврежденное обстрелом
17:40
CNN допустила неточности в оценке боеприпасов России и Запада — Oryx
12:20
ВСУ удалось продвинуться в районе Бахмута — ISW
11:41
Без помощи США Украина будет и дальше терять территории — NYT
10:38
Донецкая область была обстреляна оккупантами 16 раз в течение суток, разрушены десятки домов
09:53
В Купянске российская бомба упала на многоэтажку, возник пожар
все новости
17:22
Путин назвал российских добровольцев «иностранными наемниками» и угрожает Украине новыми ударами
17:15
Удар по Одессе: Уже 16 погибших и 73 раненых
17:04
«Шахтер» и «Карпаты» сыграли вничью во Львове
17:02
Украинская певица Ани Лорак подала заявление на российское гражданство
16:55
В Украине выплаты в марте получили только 670 тысяч переселенцев: в Минсоцполитики сообщили, когда будут выплаты остальным
15:58
В Германии задержали подозреваемых в убийстве молодой украинки, также нашли ее дочь
15:48
В Украину вернули тела 100 погибших военнослужащих
15:25
Женщина подожгла будку для голосования в Москве
13:51
Третья штурмовая уничтожила наблюдательный пункт и гаубицу Д-30 оккупантов в районе Авдеевки
13:25
В Одессе погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, число пострадавших от ракетного удара уточняется — ОВА
12:49
В Украине переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья: В Минсоцполитики готовят новый проект
12:12
Одесса под обстрелом: сообщают о «прилете» в курортную зону, много раненых
11:33
На Нью-Йорк сбросили авиабомбу, по Птичьему ударили из «Градов»: полиция рассказали об атаках россиян
11:31
Эвакуированных жителей Донецкой области будут принимать Волынь и Ровенщина
10:55
16 уклонистов заплатили перевозчику 111 500 долларов, чтобы попасть в Венгрию
10:50
За сутки оккупанты 19 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области
10:15
В сети появилось видео «прилета» по Калужскому нефтезаводу
09:57
Оккупанты продвинулись в районе Угледара Донецкой области — Deep State
09:35
Армия РФ ударила по Мирнограду: есть повреждения, частично люди остались без отопления
09:30
В Винницкой области БПЛА РФ попал в жилой дом: два человека погибли, еще трое получили ранения
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» и «Карпаты» сыграли 2:2 во Львове. Фото: кадр из видео «Шахтер» и «Карпаты» сыграли вничью во Львове
15 марта, 17:04
Женщина подожгла будку для голосования. Фото: кадр из видео Женщина подожгла будку для голосования в Москве
15 марта, 15:25
Третья штурмовая уничтожила наблюдательный пункт и гаубицу Д-30 оккупантов в районе Авдеевки Третья штурмовая уничтожила наблюдательный пункт и гаубицу Д-30 оккупантов в районе Авдеевки
15 марта, 13:51
В Одессе много раненых после ракетной атаки. Фото местного телеграм-канала Одесса под обстрелом: сообщают о «прилете» в курортную зону, много раненых
15 марта, 12:12
Уклонисты задержаны госпогранслужбой. Фото: ГПСУ 16 уклонистов заплатили перевозчику 111 500 долларов, чтобы попасть в Венгрию
15 марта, 10:55
Три БПЛА попали в НПЗ в Калужской области. Фото: кадр из видео В сети появилось видео «прилета» по Калужскому нефтезаводу
15 марта, 10:15

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама