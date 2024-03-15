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В Україну повернули тіла 100 загиблих військовослужбовців

15 березня 2024, 15:48

В Україну повернули тіла 100 загиблих військовослужбовців

Сьогодні, 15 березня, до України повернули тіла 100 загиблих захисників. Після ідентифікації їх передадуть рідним для поховання. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого до України повернуто 100 загиблих захисників України. Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста», — йдеться у повідомленні.

Загиблих військовослужбовців повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Раніше ми писали, що полонені українські військовослужбовці полку «Азов» продовжують зазнавати незаконних дій з боку Росії. Військові Олександр Турчин, Максим Чередниченко, Тарас Зваричук, Георгій Летягін, Дмитро Чибуков, Денис Дорохін та Олександр Сиколинда незаконно засуджені на окупованій території. Турчина позбавили волі на 27 років, Чередниченка — на 26 років, Зваричука, Сиколинду, Летягіна, Чибукова — на 25 років, Дорохіна — на 28 років. Їх відправили до виправної колонії суворого режиму.

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