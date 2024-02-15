Россия отправила в колонию еще 7 украинских военнопленных

Пленные украинские военнослужащие полка «Азов» продолжают подвергаться незаконным действиям со стороны России.



Военные Александр Турчин, Максим Чередниченко, Тарас Зварычук, Георгий Летягин, Дмитрий Чибуков, Денис Дорохин и Александр Сыкылында незаконно осуждены на оккупированной территории. Их обвиняют в убийстве мирных граждан, неизбирательных «веерных» обстрелах осколочно-фугасными и активно-реактивными снарядами. В частности пленных обвинили в обстрелах жилых массивов в селах Бердянское и Володарское.



«Следствие», подчиненное российским оккупационным органам, утверждает, что с 3 марта по 10 апреля 2022 года военнослужащие, убили обстрелами мирную жительницу села Володарское. Якобы разрушены три домовладения в селе Бердянское.



Турчина лишили свободы на 27 лет, Чередниченко — на 26 лет, Зварычука, Сыкылынду, Летягина, Чибукова — на 25 лет, Дорохина — на 28 лет. Их отправили в исправительную колонию строгого режима.

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«ДНР» и «ЛНР» под руководством российских силовиков продолжают выносить так называемые «приговоры» украинским пленным солдатам. Большинство из «осужденных» являются военнослужащими «Азова» и были взяты в плен во время боев за Мариуполь.



Украинские власти и правозащитники считают процессы над пленными украинскими бойцами — незаконным судилищем, которое Россия организовала в пропагандистских целях.