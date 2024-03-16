Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Россия готова напасть на НАТО в 2026 году — Business Insider

16 марта 2024, 15:15

Россия готова напасть на НАТО в 2026 году — Business Insider

Немецкие спецслужбы подготовили анализ военной угрозы со стороны России. Она готовится к войне против НАТО с 2026 года. Об этом сообщает издание  Business Insider.

Россия уже третий год ведет полномасштабную войну против Украины. Боевые действия перешли в войну на истощение с десятками тысяч жертв. Хотя РФ и привлекает в Украину значительные силы и ресурсы, Западные спецслужбы все больше обеспокоены возможной эскалацией.Согласно источникам издания, в федеральном правительстве Германии циркулирует анализ немецких спецслужб, согласно которому Россия готовится к войне с одной из стран НАТО. Россия наращивает производство оружия, передислоцирует войска, а также реорганизует российскую армию. Все это может свидетельствовать о подготовке Кремля к войне с НАТО.

«Уже нельзя исключать», что РФ нападет по крайней мере на одну из частей натовской территории. По оценкам разведки это может произойти с 2026 года. Потенциальное нападение может произойти на Финляндию или одну из стран Балтии. Немецкие спецслужбы не делали подобных заявлений публично.

Также утверждается, что другие страны Альянса разделяют беспокойство относительно роста военной мощи РФ и потенциальной дальнейшей конфронтации. Однако это не обязательно приведет к войне. Потому что американская разведка не видит опасности в среднесрочной перспективе нападения РФ на НАТО. Российской армии понадобится от пяти до восьми лет, чтобы восстановиться на уровень, который они имели перед полномасштабным вторжением в Украину.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потери России за два с лишним года полномасштабного вторжения в Украину составляют более 350 тысяч военных.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Нападение Россия Нато

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:50
В Белгороде снова слышны взрывы
15:15
Россия готова напасть на НАТО в 2026 году — Business Insider
23:35
Главное за день: Удар по Одессе. Росармия продвигается в районе Тоненького
22:31
Оскар за «20 дней в Мариуполе» вызвал бурю в РФ, псевдовыборы проходят с частушками, но под вооруженным конвоем — дайджест оккупации ►
11:31
Эвакуированных жителей Донецкой области будут принимать Волынь и Ровенщина
10:50
За сутки оккупанты 19 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области
09:57
Оккупанты продвинулись в районе Угледара Донецкой области — Deep State
08:59
В результате ночного обстрела Донецка погибли трое детей
08:30
Исход войны в Украине решится уже этой весной или летом — Боррель
23:16
Главное за день: «Досрочное голосование» на Донетчине. Атака на полигон на Луганщине
21:22
«ДНР» назвала явку жителей оккупированной Донетчины на «досрочном голосовании»
16:25
Британская разведка спрогнозировала направления основных атак оккупантов в ближайшее время
11:39
Оккупанты расширили свой контроль над Тоненьким в Донецкой области — ISW
10:52
Захватчики сообщили об атаке дрона на Запорожскую АЭС
09:42
Сопротивление в Крыму выявило ракетные склады в Севастополе
23:21
Главное за день: Невельское под контролем ВСУ. Годовщина убийства активиста в Донецке
17:44
Россияне на руководящие «должности» в оккупации назначают убийц, — Запорожская ОВА
23:25
Главное за день: Атака на Кривой Рог. В России разбился военный самолет Ил-76
19:09
В Донецке восстанавливают здание «прокуратуры ДНР», поврежденное обстрелом
17:40
CNN допустила неточности в оценке боеприпасов России и Запада — Oryx
все новости
17:50
В Белгороде снова слышны взрывы
15:15
Россия готова напасть на НАТО в 2026 году — Business Insider
14:00
Жители Екатеринбурга обнаружили себя в списках «избирателей» на оккупированных территориях
12:33
Утром армия РФ убила еще одного жителя Донетчины
12:16
Ракетный удар по Одессе: еще один человек скончался в больнице
11:46
В Донецкой области — новые разрушения из-за российских обстрелов
10:32
Российский Белгород под обстрелом: есть жертвы
09:47
В России беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода
09:20
В Мелитополе арестован местный житель, у которого в соцсети нашли фото с надписью «Смерть Путіну» — СМИ
08:45
На Донетчине 1 человек ранен российскими обстрелами за сутки
23:35
Главное за день: Удар по Одессе. Росармия продвигается в районе Тоненького
23:08
Давление оккупантов на Тоненькое под Авдеевкой продолжается — DeepState
22:31
Оскар за «20 дней в Мариуполе» вызвал бурю в РФ, псевдовыборы проходят с частушками, но под вооруженным конвоем — дайджест оккупации ►
21:46
«ДНР» выдает медали оккупантам за «освобождение» городов, превращенных в руины
20:45
Россия активно использует авиабомбы ФАБ-1500: одну такую нашли в Селидово
19:30
Еще 24 ребенка предстоит эвакуировать из нескольких сел в районе Курахово
19:15
Удар по Одессе: Уже 20 погибших и 75 пострадавших
17:22
Путин назвал российских добровольцев «иностранными наемниками» и угрожает Украине новыми ударами
17:04
«Шахтер» и «Карпаты» сыграли вничью во Львове
17:02
Украинская певица Ани Лорак подала заявление на российское гражданство
все новости
ВИДЕО
Фото взрыва в Белгороде. Фото: Baza В Белгороде снова слышны взрывы
16 марта, 17:50
Российский Белгород под обстрелом: есть жертвы Российский Белгород под обстрелом: есть жертвы
16 марта, 10:32
Оскар за «20 дней в Мариуполе» вызвал бурю в РФ, псевдовыборы проходят с частушками, но под вооруженным конвоем — дайджест оккупации ► Оскар за «20 дней в Мариуполе» вызвал бурю в РФ, псевдовыборы проходят с частушками, но под вооруженным конвоем — дайджест оккупации ►
15 марта, 22:31
«Шахтер» и «Карпаты» сыграли 2:2 во Львове. Фото: кадр из видео «Шахтер» и «Карпаты» сыграли вничью во Львове
15 марта, 17:04
Женщина подожгла будку для голосования. Фото: кадр из видео Женщина подожгла будку для голосования в Москве
15 марта, 15:25
В Одессе много раненых после ракетной атаки. Фото местного телеграм-канала Одесса под обстрелом: сообщают о «прилете» в курортную зону, много раненых
15 марта, 12:12

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама