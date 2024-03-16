Россия готова напасть на НАТО в 2026 году — Business Insider

Немецкие спецслужбы подготовили анализ военной угрозы со стороны России. Она готовится к войне против НАТО с 2026 года. Об этом сообщает издание Business Insider.

Россия уже третий год ведет полномасштабную войну против Украины. Боевые действия перешли в войну на истощение с десятками тысяч жертв. Хотя РФ и привлекает в Украину значительные силы и ресурсы, Западные спецслужбы все больше обеспокоены возможной эскалацией.Согласно источникам издания, в федеральном правительстве Германии циркулирует анализ немецких спецслужб, согласно которому Россия готовится к войне с одной из стран НАТО. Россия наращивает производство оружия, передислоцирует войска, а также реорганизует российскую армию. Все это может свидетельствовать о подготовке Кремля к войне с НАТО.

«Уже нельзя исключать», что РФ нападет по крайней мере на одну из частей натовской территории. По оценкам разведки это может произойти с 2026 года. Потенциальное нападение может произойти на Финляндию или одну из стран Балтии. Немецкие спецслужбы не делали подобных заявлений публично.

Также утверждается, что другие страны Альянса разделяют беспокойство относительно роста военной мощи РФ и потенциальной дальнейшей конфронтации. Однако это не обязательно приведет к войне. Потому что американская разведка не видит опасности в среднесрочной перспективе нападения РФ на НАТО. Российской армии понадобится от пяти до восьми лет, чтобы восстановиться на уровень, который они имели перед полномасштабным вторжением в Украину.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потери России за два с лишним года полномасштабного вторжения в Украину составляют более 350 тысяч военных.