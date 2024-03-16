Росія готова напасти на НАТО в 2026 році — Business Insider

Німецькі спецслужби підготували аналіз воєнної загрози з боку Росії. Вона готується до війни проти НАТО з 2026 року. Про це повідомляє видання Business Insider.

Росія вже третій рік веде повномасштабну війну проти України. Бойові дії перейшли у війну на виснаження із десятками тисяч жертв. Хоча РФ і залучає в Україну значні сили та ресурси, Західні спецслужби все більше стурбовані можливою ескалацією. Згідно з джерелами видання, у федеральному уряді Німеччини циркулює аналіз німецьких спецслужб, згідно з яким Росія готується до війни з однією з країн НАТО. Росія нарощує виробництво зброї, передислокує війська, і навіть реорганізує російську армію. Це може свідчити про підготовку Кремля до війни з НАТО.

«Вже не можна виключати», що РФ нападе принаймні на одну з частин натівської території. За оцінками розвідки, це може статися з 2026 року. Потенційний напад може статися на Фінляндію або на одну з країн Балтії. Німецькі спецслужби не робили подібних заяв публічно.

Також стверджується, що інші країни Альянсу поділяють занепокоєння щодо зростання військової могутності РФ та потенційної подальшої конфронтації. Однак це не обов'язково призведе до війни. Тому що американська розвідка не бачить небезпеки у середньостроковій перспективі нападу РФ на НАТО. Російській армії знадобиться від п'яти до восьми років, щоб відновитись на рівень, який вони мали перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що втрати Росії за два з лишком роки повномасштабного вторгнення в Україну становлять понад 350 тисяч військових.