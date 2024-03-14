Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Столтенберг озвучил потери РФ в войне против Украины

14 марта 2024, 22:20

Столтенберг озвучил потери РФ в войне против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потери России за два с лишним года полномасштабного вторжения в Украину составляют более 350 тысяч военных. Об этом передает «Европейская правда».

«Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения. На суше война Путина уже стоила России более 350 тысяч военных потерь», — сказал он, имея в виду убитых и раненых.

На пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе он отметил, что своим мужеством и творческим подходом «Украина показала, что российских военных можно победить».

«На море украинские атаки потопили или вывели из строя значительную часть Черноморского флота России. В воздухе Украина сбивает ключевые российские объекты, в том числе дорогостоящие разведывательные самолеты», — отметил Столтенберг.

В ноябре 2023 года генеральный секретарь НАТО заявлял, что потери России в Украине в личном составе превышают 300 тысяч человек.

По оценкам украинского Генштаба, общие потери российских войск с начала полномасштабной войны в Украине составляют почти 428 тысяч.

Тем временем в России зарегистрировали рекордное за последние восемь лет число мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет. 

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ журналисты установили гибель 46 678 российских военных. 

ТЕГИ

Организации
Нато
Прочее
потери РФ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:16
Главное за день: «Досрочное голосование» на Донетчине. Атака на полигон на Луганщине
21:22
«ДНР» назвала явку жителей оккупированной Донетчины на «досрочном голосовании»
16:25
Британская разведка спрогнозировала направления основных атак оккупантов в ближайшее время
11:39
Оккупанты расширили свой контроль над Тоненьким в Донецкой области — ISW
10:52
Захватчики сообщили об атаке дрона на Запорожскую АЭС
09:42
Сопротивление в Крыму выявило ракетные склады в Севастополе
23:21
Главное за день: Невельское под контролем ВСУ. Годовщина убийства активиста в Донецке
17:44
Россияне на руководящие «должности» в оккупации назначают убийц, — Запорожская ОВА
23:25
Главное за день: Атака на Кривой Рог. В России разбился военный самолет Ил-76
19:09
В Донецке восстанавливают здание «прокуратуры ДНР», поврежденное обстрелом
17:40
CNN допустила неточности в оценке боеприпасов России и Запада — Oryx
12:20
ВСУ удалось продвинуться в районе Бахмута — ISW
11:41
Без помощи США Украина будет и дальше терять территории — NYT
10:38
Донецкая область была обстреляна оккупантами 16 раз в течение суток, разрушены десятки домов
09:53
В Купянске российская бомба упала на многоэтажку, возник пожар
23:07
Главное за день: Главнокомандующего ВМФ РФ отправили в отставку. Ситуация под Авдеевкой
17:54
В первый день «голосования на выборах президента РФ» на оккупированной части Донецкой области явка составила 22 процента
16:47
В оккупированном Донецке травмировались двое людей в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА
15:54
Оккупанты открыли в Мариуполе мемориальную доску убийце мирных жителей
13:26
На оккупированной Луганщине стартовало «досрочное голосование»
все новости
23:24
Журналист рассказал подробности поражения установок Patriot в Донецкой области
23:16
Главное за день: «Досрочное голосование» на Донетчине. Атака на полигон на Луганщине
22:20
Столтенберг озвучил потери РФ в войне против Украины
21:33
В России рекордно выросло число мужчин с инвалидностью
21:22
«ДНР» назвала явку жителей оккупированной Донетчины на «досрочном голосовании»
20:24
«Прилеты» снарядов и атаки беспилотников: две области РФ целый день слышат взрывы
19:15
В оккупации и РФ удерживают минимум 7 тысяч украинских заложников
18:40
Российские добровольцы откроют гуманитарный коридор жителям приграничных территорий РФ до утра
18:01
Украине предстоит реинтегрировать 1,6 миллионов детей из оккупации: правозащитники предложили «дорожную карту»
16:43
Фортификации на Донетчине: В Минобороны объяснили стоимость строительства
16:30
В Магаданской области РФ разбился вертолет Ми-8: есть жертвы
16:25
Британская разведка спрогнозировала направления основных атак оккупантов в ближайшее время
15:54
Большинство депутатов Бундестага проголосовало против поставок ракет Taurus Украине
14:59
ЗРК Patriot продолжает выполнять задачи на прифронтовых территориях — Олещук
14:48
В Каховское водохранилище стала возвращаться вода
14:30
Россияне с утра бьют по Никополю: среди пострадавших 7-летний ребенок
13:58
В Берлине сгорел лагерь для украинских переселенцев: полиция не исключает поджог
13:55
Российские оккупанты атаковали женский салон красоты в Херсоне
12:58
В Украине с начала года на соцвыплаты направили более 75 млрд грн: инфографика
12:48
В Харьковской области перебои с ТВ и радиосигналом из-за ударов беспилотников
все новости
ВИДЕО
Удар по салону красоты в Херсоне. Фото: кадр из видео Российские оккупанты атаковали женский салон красоты в Херсоне
14 марта, 13:55
«Прилет» в Белгороде. Фото: кадр из видео Белгород попал под обстрел: в автомобиле погиб водитель, есть разрушения, говорят о заходе ДРГ
14 марта, 10:05
РДК призвал жителей Курской и Белгородской областей немедленно эвакуироваться. Фото: Укринформ Русские добровольцы призвали жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться в течение полутора часов
14 марта, 09:59
Последствия удара по Мирнограду. Фото: Новости Донбасса Неточный «Гром-Э1»: Последствия ночного удара по Мирнограду
13 марта, 16:05
Поиск людей под завалами в Сумах. Фото: ГСЧС В Сумах спасатели достали тело человека из-под завалов пятиэтажки
13 марта, 13:57
Перевозки на польско-российской границе. Фото: кадр из видео Украинские журналисты сняли торговлю Польши с Россией: их задержали и депортировали, отобрав всю технику
13 марта, 12:52
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама