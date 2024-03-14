Столтенберг озвучил потери РФ в войне против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потери России за два с лишним года полномасштабного вторжения в Украину составляют более 350 тысяч военных. Об этом передает «Европейская правда».



«Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения. На суше война Путина уже стоила России более 350 тысяч военных потерь», — сказал он, имея в виду убитых и раненых.



На пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе он отметил, что своим мужеством и творческим подходом «Украина показала, что российских военных можно победить».



«На море украинские атаки потопили или вывели из строя значительную часть Черноморского флота России. В воздухе Украина сбивает ключевые российские объекты, в том числе дорогостоящие разведывательные самолеты», — отметил Столтенберг.



В ноябре 2023 года генеральный секретарь НАТО заявлял, что потери России в Украине в личном составе превышают 300 тысяч человек.



По оценкам украинского Генштаба, общие потери российских войск с начала полномасштабной войны в Украине составляют почти 428 тысяч.

Тем временем в России зарегистрировали рекордное за последние восемь лет число мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет.



В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ журналисты установили гибель 46 678 российских военных.