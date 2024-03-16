Жители Екатеринбурга обнаружили себя в списках избирателей в «ДНР» и других оккупированных регионах Украины. Об этом сообщает местный телеграм-канал «ЕАН».

Как сообщает «ЕАН», на участке № 1261 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга часть избирателей открепили для голосования в «ДНР», а избиратели на участке в Чкаловском районе обнаружили себя в списках голосующих в оккупированной Запорожской области.

Еще о десяти похожих случаях стало известно в городе Артемовский.

Ранее «Важные истории» выяснили, что на выборах в оккупированных областях Украины оказалось на 80% больше избирателей, чй йфыем там реально проживает.

Ранее сообщалось, что Россия активно строит военные заводы. К такому выводу пришли журналисты «Схем», проанализировав спутниковые снимки. Российский оборонпром сосредоточился на строительстве заводов, которые производят и ремонтируют тактические и стратегические самолеты, боевые вертолеты, военные дроны и КАБы.