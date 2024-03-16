У списку виборців «ДНР» виявили себе мешканці Єкатеринбургу Росії

Жителі Єкатеринбургу виявили себе у списках виборців у «ДНР» та інших окупованих регіонах України. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал «ЄАН».

Як повідомляє «ЄАН», на дільниці № 1261 у Верх-Ісетському районі Єкатеринбурга частину виборців відкріпили для голосування у «ДНР», а виборці на дільниці у Чкаловському районі виявили себе у списках тих, хто голосує в окупованій Запорізькій області.

Ще про десять схожих випадків стало відомо у місті Артемівський.

Раніше «Важливі історії» з'ясували, що на виборах в окупованих областях України виявилося на 80% більше виборців, чиї там реально проживає.

Раніше повідомлялося, що Росія активно будує військові заводи. Такого висновку дійшли журналісти «Схем», проаналізувавши супутникові знімки. Російський оборонпром зосередився на будівництві заводів, які виробляють та ремонтують тактичні та стратегічні літаки, бойові вертольоти, військові дрони та КАБи.