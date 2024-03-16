Утром армия РФ убила еще одного жителя Донетчины

Один человек погиб и один ранен в результате обстрела Очеретинской громады Донецкой области. Об этом сообщили в областной военной администрации.



Утром 16 марта российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Новоселовку Первую. Там погиб 51-летний мужчина. Еще один мужчина получил ранения — его доставили в больницу.



Очеретинскую громаду рассекает линия фронта. Каждый день там несет угрозу для жизни, подчеркнули в ОВА.



В Национальной полиции Донетчины сообщили, что за прошедшие сутки обстрелам подверглись города Горняк, Красногоровка, Курахово, Мирноград, Славянск, поселки Желанное, Очеретино, Северное, села Новоселовка Первая, Сокол, Соловьево.



Армия РФ применила ракету-бомбу «Гром-Е1», управляемые авиабомбы, ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерию. Повреждены 20 гражданских объектов — 10 жилых домов, школа, предприятие, админздание, котельная, автомобили, критическая инфраструктура.



Шесть ударов Россия нанесла по Мирнограду — двумя бомбами «Гром-Е1» и четырьмя ракетами «С-300». Повреждены девять многоквартирных домов и инфраструктура.

За пятницу, 15 марта, в Донецкой области один мирный житель ранен в результате обстрелов российских оккупационных войск. В областной военной администрации уточнили, что это житель Красногоровки.