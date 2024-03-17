Окупанти вдарили по Селидівській громаді: постраждала жінка, на місці «прильоту» спалахнула пожежа

Російські окупанти ввечері 16 березня та вночі 17 березня атакували Селидове та Цукурине Донецької області. Внаслідок військових дій одна жінка отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



«Приблизно о 21:30 російські окупаційні війська обстріляли місто Селидове. Постраждала жінка 1953 року народження», — йдеться у повідомленні.



За уточненою інформацією, травмована отримала осколкове поранення, її госпіталізували.



Також у населеному пункті пошкоджено адмінбудівлі, багатоквартирні, приватні житлові будинки та лінії електропередач.



Крім того, сьогодні о 01:30 росіяни обстріляли Цукурине. Пошкоджено будинки підприємства, спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.





Раніше ми писали, що 16 березня одна людина загинула і одна поранена внаслідок обстрілу Очеретинської громади Донецької області.