Силы ПВО над Украиной сбили 14 дронов-камикадзе

Сегодня ночью, 17 марта, российская армия в очередной раз ударила по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 14 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 17 марта 2024 года российские оккупанты ударили 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донецкой области, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и 16-ю ударными БпЛА типа «Шехед» (районы пусков — оккупированный Крым)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевой работы сбиты 14 «шахедов» в пределах Одесской области.



К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



Ранее мы писали, что оккупанты вечером 16 марта и ночью 17 марта атаковали Селидово и Цукурино Донецкой области. В результате военных действий одна женщина получили ранения.