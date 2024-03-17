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Сили ППО над Україною збили 14 дронів-камікадзе

17 березня 2024, 09:45

Сили ППО над Україною збили 14 дронів-камікадзе

Сьогодні вночі, 17 березня, російська армія вкотре вдарила по Україні ракетами та дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 14 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 17 березня 2024 року російські окупанти вдарили 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донецькій області, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма ударними БПЛА типу «Шехед» (райони пусків — окупований Крим)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок бойової роботи збито 14 «шахедів» у межах Одеської області.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Раніше ми писали, що окупанти ввечері 16 березня та вночі 17 березня атакували Селидове та Цукурине Донецької області. Внаслідок військових дій одна жінка отримали поранення.

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