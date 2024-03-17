Армия РФ ударила по Мирнограду: пострадала пенсионерка

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

Сегодня ночью, 17 марта, обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате ударов одна женщина пострадала. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«В ночь на 17 марта россияне тремя ракетами атаковали Мирноград. Ранена 86-летняя женщина», — говорится в сообщении.





Кроме того, повреждены по меньшей мере 8 многоквартирных домов, образовательное учреждение, коммунальное предприятие, два магазина, два торговых павильона и три гражданских автомобиля.



Также за минувшие сутки россияне атаковали из артиллерии Красногоровку, 72-летний мужчина получил ранения, более того, поврежден жилой дом.





В полиции уточнили, что под ударом находились 7 населенных пунктов: города Красногоровка, Селидово, Торецк, поселки Большая Новоселка, Кураховка, села Новоселовка Первая, Новоукраинка.



Повреждены 22 гражданских объекта – 15 жилых домов, музыкальная школа, лицей, общежитие, два админздания, ангар для сельскохозяйственной техники.



Ранее мы писали, что оккупанты вечером 16 марта и ночью 17 марта атаковали Селидово и Цукурино Донецкой области. В результате военных действий одна женщина получили ранения.



Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин отметил, что армия РФ за минувшие сутки, 16 марта, обстреляла населенные пункты Донецкой области. Известно, что один человек был убит, еще четыре – получили ранения.