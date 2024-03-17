Армія РФ вдарила по Мирнограду: постраждала пенсіонерка

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Сьогодні вночі, 17 березня, обстріляли Мирноград на Донеччині. Внаслідок ударів одна жінка постраждала. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«У ніч проти 17 березня росіяни трьома ракетами атакували Мирноград. Поранено 86-річну жінку», — йдеться у повідомленні.





Крім того, пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків, освітня установа, комунальне підприємство, два магазини, два торгові павільйони та три цивільні автомобілі.



Також минулої доби росіяни атакували з артилерії Красногорівку, 72-річний чоловік отримав поранення, більше того, пошкоджено житловий будинок.





У поліції уточнили, що під ударом перебувало 7 населених пунктів: міста Красногорівка, Селидове, Торецьк, селища Велика Новосілка, Курахівка, села Новоселівка Перша, Новоукраїнка.



Пошкоджено 22 цивільні об'єкти – 15 житлових будинків, музичну школу, ліцей, гуртожиток, дві адмінбудівлі, ангар для сільськогосподарської техніки.



Раніше ми писали, що окупанти ввечері 16 березня та вночі 17 березня атакували Селидове та Цукурине Донецької області. Внаслідок військових дій одна жінка отримали поранення.



Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначив, що армія РФ минулої доби, 16 березня, обстріляла населені пункти Донецької області. Відомо, що одна людина була вбита, ще чотири – отримали поранення.