В Киеве в пятнадцатый раз прошла акция в поддержку украинских военнопленных. Фото: Новости Донбасса

В центре Киева в пятнадцатый раз состоялась акция «Не молчи! Плен убивает!» в поддержку украинских военнопленных. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Организаторами мероприятия являются семьи военнопленных бойцов Мариупольского гарнизона. Собравшиеся хотят напомнить о тех, кто до сих пор находится в российском плену и в очередной раз привлечь внимание к вопросу неотложности действий по их возвращению домой.





Ранее мы писали, что пленные украинские военнослужащие полка «Азов» продолжают подвергаться незаконным действиям со стороны России. Военные Александр Турчин, Максим Чередниченко, Тарас Зварычук, Георгий Летягин, Дмитрий Чибуков, Денис Дорохин и Александр Сыкылында незаконно осуждены на оккупированной территории. Их обвиняют в убийстве мирных граждан, неизбирательных «веерных» обстрелах осколочно-фугасными и активно-реактивными снарядами. В частности пленных обвинили в обстрелах жилых массивов в селах Бердянское и Володарское.