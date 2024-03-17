У Києві вп`ятнадцяте пройшла акція на підтримку українських військовополонених. Фото: Новини Донбасу

У центрі Києва вп'ятнадцяте відбулася акція «Не мовчи! Полон вбиває!» на підтримку українських військовополонених. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».



Організаторами заходу є сім'ї військовополонених бійців Маріупольського гарнізону. Ті, хто зібрався, хочуть нагадати про тих, хто досі перебуває в російському полоні і в черговий раз привернути увагу до питання невідкладності дій щодо їх повернення додому.





Раніше ми писали, що полонені українські військовослужбовці полку «Азов» продовжують зазнавати незаконних дій з боку Росії. Військові Олександр Турчин, Максим Чередниченко, Тарас Зваричук, Георгій Летягін, Дмитро Чибуков, Денис Дорохін та Олександр Сиколинда незаконно засуджені на окупованій території. Їх звинувачують у вбивстві мирних громадян, невиборних «віялових» обстрілах осколково-фугасними та активно-реактивними снарядами. Зокрема полонених звинуватили в обстрілі житлових масивів у селах Бердянське та Володарське.