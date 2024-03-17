Президент Чехии рассказал, возможен ли компромисс между РФ и Украиной

На сегодняшний день невозможно представить, что Украине и России удастся договориться о прекращении войны. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел.



«Все предложения России до сих пор были фактически диктатом. Кремль представил свой список условий, которые он как агрессор не имеет права выставлять», — сказал он.



Павел отметил, что война в Украине закончится или поражением одной из воюющих сторон, или истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своих целей.



По мнению главы Чехии, может наступить момент, когда Москве и Киеву станет ясно, что продолжение конфликта означает лишь новые расходы, страдания и потери.



В свою очередь президент уточнил, что война начинается негативно проявляться, в частности, и для РФ.



Ранее мы писали, что по мнению главы МИД Латвии, когда президент РФ Владимир Путин сойдет с политической сцены, имперские претензии России, которые в настоящее время имеют разрушительный эффект для Украины, будут продолжать угрожать Европе.