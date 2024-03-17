Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Президент Чехии рассказал, возможен ли компромисс между РФ и Украиной

17 марта 2024, 18:06

Президент Чехии рассказал, возможен ли компромисс между РФ и Украиной

На сегодняшний день невозможно представить, что Украине и России удастся договориться о прекращении войны. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел.

«Все предложения России до сих пор были фактически диктатом. Кремль представил свой список условий, которые он как агрессор не имеет права выставлять», — сказал он.

Павел отметил, что война в Украине закончится или поражением одной из воюющих сторон, или истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своих целей.

По мнению главы Чехии, может наступить момент, когда Москве и Киеву станет ясно, что продолжение конфликта означает лишь новые расходы, страдания и потери.

В свою очередь президент уточнил, что война начинается негативно проявляться, в частности, и для РФ.

Ранее мы писали, что по мнению главы МИД Латвии, когда президент РФ Владимир Путин сойдет с политической сцены, имперские претензии России, которые в настоящее время имеют разрушительный эффект для Украины, будут продолжать угрожать Европе. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Чехия
Люди
Петр Павел
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:24
В разрушенной Россией Авдеевке проводят «выборы»
00:06
Главное за день: РФ готовится к войне с НАТО? Как проходят «выборы» Путина в оккупации
21:53
На избирательном участке в оккупированном Бердянске прогремел взрыв
17:50
В Белгороде снова слышны взрывы
16:50
В списке избирателей «ДНР» обнаружили себя жители Екатеринбурга России
15:15
Россия готова напасть на НАТО в 2026 году — Business Insider
23:35
Главное за день: Удар по Одессе. Росармия продвигается в районе Тоненького
22:31
Оскар за «20 дней в Мариуполе» вызвал бурю в РФ, псевдовыборы проходят с частушками, но под вооруженным конвоем — дайджест оккупации ►
11:31
Эвакуированных жителей Донецкой области будут принимать Волынь и Ровенщина
10:50
За сутки оккупанты 19 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области
09:57
Оккупанты продвинулись в районе Угледара Донецкой области — Deep State
08:59
В результате ночного обстрела Донецка погибли трое детей
08:30
Исход войны в Украине решится уже этой весной или летом — Боррель
23:16
Главное за день: «Досрочное голосование» на Донетчине. Атака на полигон на Луганщине
21:22
«ДНР» назвала явку жителей оккупированной Донетчины на «досрочном голосовании»
16:25
Британская разведка спрогнозировала направления основных атак оккупантов в ближайшее время
11:39
Оккупанты расширили свой контроль над Тоненьким в Донецкой области — ISW
10:52
Захватчики сообщили об атаке дрона на Запорожскую АЭС
09:42
Сопротивление в Крыму выявило ракетные склады в Севастополе
23:21
Главное за день: Невельское под контролем ВСУ. Годовщина убийства активиста в Донецке
все новости
19:30
РФ ударила баллистикой по Николаеву: Один из пострадавших умер в больнице
18:20
В Приднестровье сгорел военный вертолет в результате атаки дрона
18:06
Президент Чехии рассказал, возможен ли компромисс между РФ и Украиной
17:45
РФ продолжит оставаться угрозой для Европы даже после ухода Путина — глава МИД Латвии
16:47
Село Теткино в Курской области частично обесточено из-за обстрелов
15:38
В Киеве в пятнадцатый раз прошла акция в поддержку украинских военнопленных
14:35
В российском Белгороде снова слышны взрывы: известно о гибели подростка
13:55
В четыре городах Донецкой области сокращают подачу воды: причина
12:58
Экс-глава Луганской ОГА Геннадий Москаль умер в возрасте 73 лет
12:24
В разрушенной Россией Авдеевке проводят «выборы»
11:21
Армия РФ ударила по Мирнограду: пострадала пенсионерка
10:59
Российские добровольцы заявили о захвате поселка в Белгородской области
10:12
Россияне на Донетчине за сутки убили одного гражданского, еще четверо — получили ранения
09:44
Силы ПВО над Украиной сбили 14 дронов-камикадзе
09:29
Оккупанты ударили по Селидовской громаде: пострадала женщина, на месте «прилета» вспыхнул пожар
00:06
Главное за день: РФ готовится к войне с НАТО? Как проходят «выборы» Путина в оккупации
22:57
В некоторых украинских селах почти не осталось мужчин — WP
21:53
На избирательном участке в оккупированном Бердянске прогремел взрыв
20:42
Юрия Игната переводят на другую должность
19:58
Ночью «Приват24» временно не будет работать
все новости
ВИДЕО
Последствия обстрела в Николаеве. Фото: ГСЧС РФ ударила баллистикой по Николаеву: Один из пострадавших умер в больнице
17 марта, 19:30
Сгоревший военный вертолет в Приднестровье. Фото: «Первый Приднестровский телеканал» В Приднестровье сгорел военный вертолет в результате атаки дрона
17 марта, 18:20
Фото взрыва в Белгороде. Фото: Baza В Белгороде снова слышны взрывы
16 марта, 17:50
Российский Белгород под обстрелом: есть жертвы Российский Белгород под обстрелом: есть жертвы
16 марта, 10:32
Оскар за «20 дней в Мариуполе» вызвал бурю в РФ, псевдовыборы проходят с частушками, но под вооруженным конвоем — дайджест оккупации ► Оскар за «20 дней в Мариуполе» вызвал бурю в РФ, псевдовыборы проходят с частушками, но под вооруженным конвоем — дайджест оккупации ►
15 марта, 22:31
«Шахтер» и «Карпаты» сыграли 2:2 во Львове. Фото: кадр из видео «Шахтер» и «Карпаты» сыграли вничью во Львове
15 марта, 17:04
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама