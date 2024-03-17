Президент Чехії розповів, чи можливий компроміс між РФ та Україною

На сьогоднішній день неможливо уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення війни. Про це повідомив президент Чехії Петр Павел.



«Усі пропозиції Росії досі були фактично диктатом. Кремль представив свій список умов, які він як агресор не має права виставляти», — сказав він.



Павел зазначив, що війна в Україні закінчиться або поразкою однієї з воюючих сторін, або виснаженням та усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей.



На думку глави Чехії, може настати момент, коли Москві та Києву стане ясно, що продовження конфлікту означає лише нові витрати, страждання та втрати.



Своєю чергою, президент уточнив, що війна починається негативно виявлятися, зокрема, і для РФ.



Раніше ми писали, що на думку глави МЗС Латвії, коли президент РФ Володимир Путін зійде з політичної сцени, імперські претензії Росії, які нині мають руйнівний ефект для України, продовжуватимуть загрожувати Європі.