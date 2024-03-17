РФ продолжит оставаться угрозой для Европы даже после ухода Путина — глава МИД Латвии

Когда президент РФ Владимир Путин сойдет с политической сцены, имперские претензии России, которые в настоящее время имеют разрушительный эффект для Украины, будут продолжать угрожать Европе. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, передает Telegraph.



«Нам еще долгое время придется иметь дело с проблемной Россией, опасной Россией. Даже после окончания этой войны — а все войны рано или поздно заканчиваются — у нас все равно останется проблема, которая не будет напрямую связана с правлением Путина», — отметил он.



По словам министра, смерть российского деятеля Алексея Навального лишь подчеркивает этот суровый факт.



«Мы не видим признаков того, что в России существует какое-либо движение, которое привело бы к появлению лидера, поддерживающего просветительские и либеральные идеи. Это вообще не в обозримом будущем», — отметил он.



В свою очередь Кариньш, говоря о Латвии отметил, что ключ к безопасности своей страны является ее членство в НАТО.



«Нет никакого представления о том, что страны Балтии могут быть следующими. Но если РФ вторгнется в одну из балтийских стран, РФ вторгнется в НАТО. Я убежден, что Россия не остановится, ее можно только остановить», — подытожил он.



Ранее мы писали, что немецкие спецслужбы подготовили анализ военной угрозы со стороны России. Она готовится к войне против НАТО с 2026 года.