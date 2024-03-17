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Зеленский о «выборах» РФ: Путин должен закончить на скамье подсудимых в Гааге

17 марта 2024, 21:24

Зеленский о «выборах» РФ: Путин должен закончить на скамье подсудимых в Гааге

Президент Владимир Зеленский заявил, что никакой легитимности в имитации российских выборов нет, а Владимир Путин должен закончить на скамье подсудимых в Гааге.

«На днях российский диктатор имитирует очередные выборы. Всем в мире понятно, что этот деятель, как уже часто было в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. И нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого», — сказал президент Украины в видеообращении.

Он поблагодарил каждое государство, каждого лидера, все международные организации, «которые называют и будут называть эти вещи своими именами».

«Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, есть преступление. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Путин «боится больше всего одного — справедливости».

«Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге — именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность», — резюмировал президент Украины.

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