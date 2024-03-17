В разрушенной Россией Авдеевке проводят «выборы». Фото: ДАН

В оккупированную Авдеевку приехал бронированный автомобиль с людьми в масках, который прокремлевские СМИ называют «выездная группа участковой избирательной комиссии особого назначения». Отмечается, что в члены так называемой комиссии «записались спортивные ребята из «Народной дружины ДНР».





Своих лиц они не показывают, с пропагандистами говорил «зампредседателя избирательной комиссии» с позывным «Байкал».







«Мы ранее приезжали (в Авдеевку), привозили всякие гуманитарные наборы, общались с мирным населением, заранее уже говорили о том, что в ближайшее время будут выборы, после чего, договорившись с некоторыми районами, люди собираются в маленьком количестве в целях безопасности и наша мобильная группа выезжает по всем этим точкам и дает возможность проголосовать», — рассказал он.



Отметим, что 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции.Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что окружение вражеских войск не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных рубежах.



Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой области 10 марта стартовало досрочное голосование на «выборах» президента РФ, которое продлилось до 14 марта. Основной этап «волеизъявления» пройдет с 15 по 17 марта. Стационарные участки откроются 17 марта.



Ранее в группировке «ДНР» заявила, что с 25 февраля по 14 марта явка составила 57,84%.