Зеленський про «вибори» РФ: Путін має закінчити на лаві підсудних у Гаазі

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодної легітимності в імітації російських виборів немає, а Володимир Путін має закінчити на лаві підсудних у Гаазі.



«Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього», - сказав президент України у відеозверненні.



Він подякував кожній державі, кожному лідеру, всім міжнародним організаціям, «які називають і називатимуть ці речі своїми іменами».



«Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата», - наголосив Зеленський.



Він додав, що Путін «боїться найбільше тільки одного — справедливості».



«Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі — саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність», — резюмував президент України.