Давление оккупантов на Тоненькое под Авдеевкой продолжается — DeepState

Оккупационные войска РФ продолжают продвигаться в районе села Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.



7 марта украинским военным удалось вытеснить россиян из Тоненького. Затем о продвижении РФ на этом направлении сообщалось 9 и 11 марта.

Также по данным аналитиков, армия РФ продвигается севернее Орловки. В Бердичах и Орловке продолжаются особенно ожесточенные бои, куда оккупанты направляют свежие силы, чтобы занять основную часть населенных пунктов.