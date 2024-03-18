Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Російські війська захопили село у Запорізькій області — ISW

18 березня 2024, 08:30

Російські війська захопили село у Запорізькій області — ISW

На Запоріжжі росіяни захопили село. Карта: Deep State На Запоріжжі росіяни захопили село. Карта: Deep State

Російські окупанти у неділю, 17 березня, захопили село Мирне, розташоване на північний схід від Роботино Запорізької області. Про це повідомляє у своєму звіті Американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на заяву російського Міністерства оборони.

Стверджується, що підрозділи російської 35-ти загальновійськової армії захопили Мирне після того, як відтіснили українські сили від населеного пункту. Окупацію села підтверджує й оновлена мапа, опублікована українським інформаційним ресурсом DeepState.

Аналітики DeepState кажуть, що зараз тривають бойові дії у Роботіно, росіяни просунулися біля Вербового. Такий же поступ, за даними ISW, фіксують і російські оглядачі.

«Складна ситуація із просуванням агресора між Роботіно та Вербовим зберігається», — констатував український військовий журналіст Богдан Мірошников.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ продовжують просуватися в районі села Тоненьке на Авдіївському напрямку Донецької області.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Війна окупація Запорізька область ISW просування

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
08:30
Російські війська захопили село у Запорізькій області — ISW
23:45
Головне за день: Росіяни просунулися в районі Бердичів та Орлівки. Путін перемагає на «виборах»
12:24
У зруйнованій Росією Авдіївці проводять «вибори»
00:06
Головне за день: РФ готується до війни з НАТО? Як відбуваються «вибори» Путіна в окупації
21:53
На виборчій дільниці в окупованому Бердянську пролунав вибух
17:50
У Бєлгороді знову чути вибухи
16:50
У списку виборців «ДНР» виявили себе мешканці Єкатеринбургу Росії
15:15
Росія готова напасти на НАТО в 2026 році — Business Insider
23:35
Головне за день: Удар по Одесі. Росармія просувається в районі Тоненького
22:31
Оскар за «20 днів у Маріуполі» викликав бурю в РФ, псевдовибори проходять із частівками, але під озброєним конвоєм — дайджест окупації ►
11:31
Евакуйованих жителів Донецької області прийматимуть Волинь та Рівненщина
10:50
За добу окупанти 19 разів обстрілювали населені пункти Донецької області
09:57
Окупанти просунулися в районі Вугледару Донецької області — Deep State
08:59
Внаслідок нічного обстрілу Донецька загинули троє дітей
08:30
Результат війни в Україні вирішиться вже цієї весни чи влітку — Боррель
23:16
Головне за день: «Дострокове голосування» на Донеччині. Атака на полігон на Луганщині
21:22
«ДНР» назвала явку мешканців окупованої Донеччини на «достроковому голосуванні»
16:25
Британська розвідка спрогнозувала напрямки основних атак окупантів найближчим часом
11:39
Окупанти розширили свій контроль над Тоненьким у Донецькій області — ISW
10:52
Загарбники повідомили про атаку дрону на Запорізьку АЕС
усі новини
09:59
Окупанти просунулися в Орлівці та біля Вербового — DeepState
09:56
Через дефіцит боєприпасів ЗСУ відступають на другу та третю лінію оборони — Білий дім
09:40
У Херсоні спалахнула п'ятиповерхівка після влучання російського снаряда
09:34
У Кривому Розі дрон упав на п`ятиповерхівку, спалахнула пожежа
08:42
На Донеччині за добу двоє людей постраждали
08:35
Російська армія втратила за добу понад 800 осіб та 30 артсистем
08:30
Російські війська захопили село у Запорізькій області — ISW
08:12
РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: ППО збила 17 цілей
08:01
Окупанти вночі обстріляли пожежну частину у Харківській області
23:45
Головне за день: Росіяни просунулися в районі Бердичів та Орлівки. Путін перемагає на «виборах»
23:20
Путін перемагає на «виборах» у Росії. В окупації в нього нібито до 95% голосів
21:24
Зеленський про «вибори» РФ: Путін має закінчити на лаві підсудних у Гаазі
19:30
РФ ударила баллістикою по Миколаєву: Один із постраждалих помер у лікарні
18:20
У Придністров'ї згорів військовий гелікоптер внаслідок атаки дрона
18:06
Президент Чехії розповів, чи можливий компроміс між РФ та Україною
17:30
РФ продовжуватиме залишатися загрозою для Європи навіть після відходу Путіна — глава МЗС Латвії
16:47
Село Тьоткіно у Курській області частково знеструмлене через обстріл
15:50
У Києві вп'ятнадцяте пройшла акція на підтримку українських військовополонених
14:35
У російському Бєлгороді знову чути вибухи: відомо про загибель підлітка
13:55
У чотирьох містах Донецької області скорочують подачу води: причина
усі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу в Миколаєві. Фото: ДСНС РФ ударила баллістикою по Миколаєву: Один із постраждалих помер у лікарні
17 березня, 19:30
Згорілий військовий вертоліт у Придністров'ї. Фото: «Перший Придністровський телеканал» У Придністров'ї згорів військовий гелікоптер внаслідок атаки дрона
17 березня, 18:20
Вибухи у Бєлгороді. Фото: Baza У Бєлгороді знову чути вибухи
16 березня, 17:50
Російський Бєлгород під обстрілом: є жертви Російський Бєлгород під обстрілом: є жертви
16 березня, 10:32
Оскар за «20 днів у Маріуполі» викликав бурю в РФ, псевдовибори проходять із частівками, але під озброєним конвоєм — дайджест окупації ► Оскар за «20 днів у Маріуполі» викликав бурю в РФ, псевдовибори проходять із частівками, але під озброєним конвоєм — дайджест окупації ►
15 березня, 22:31
«Шахтар» та «Карпати» зіграли 2:2 у Львові. Фото: кадр із відео «Шахтар» та «Карпати» зіграли внічию у Львові
15 березня, 17:04

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама