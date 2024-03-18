Російські війська захопили село у Запорізькій області — ISW

На Запоріжжі росіяни захопили село. Карта: Deep State

Російські окупанти у неділю, 17 березня, захопили село Мирне, розташоване на північний схід від Роботино Запорізької області. Про це повідомляє у своєму звіті Американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на заяву російського Міністерства оборони.

Стверджується, що підрозділи російської 35-ти загальновійськової армії захопили Мирне після того, як відтіснили українські сили від населеного пункту. Окупацію села підтверджує й оновлена мапа, опублікована українським інформаційним ресурсом DeepState.

Аналітики DeepState кажуть, що зараз тривають бойові дії у Роботіно, росіяни просунулися біля Вербового. Такий же поступ, за даними ISW, фіксують і російські оглядачі.

«Складна ситуація із просуванням агресора між Роботіно та Вербовим зберігається», — констатував український військовий журналіст Богдан Мірошников.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ продовжують просуватися в районі села Тоненьке на Авдіївському напрямку Донецької області.