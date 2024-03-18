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Из-за дефицита боеприпасов ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны — Белый дом

18 марта 2024, 09:56

Из-за дефицита боеприпасов ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны — Белый дом

Из-за промедления с военной помощью Украине меняется положение на фронте. По словам представителя Белого дома, координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джона Кирби, ВСУ приходится отступать. Об этом сообщает американский телеканал ABC.

Кирби отметил, что Вашингтону следует немедленно возобновить военную поддержку Киева.

Он уточнил, что представители Белого дома ведут диалог со спикером нижней палаты Конгресса Майком Джонсоном и его командой с тем, чтобы ускорить предоставление помощи для Сил обороны Украины.

«У них на Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку россияне продолжают попытки продвинуться западнее», — отметил он.

При этом он упомянул, что поддержка ВСУ со стороны США не отразится на собственной боеготовности.

«С начала войны, нам приходилось проводить сертификацию, чтобы подтвердить, что это [помощь Украине] не повредит нашей собственной национальной безопасности. По мере того, как мы предоставляли больше и истощали запасы, также предпринимали все возможное, чтобы благодаря работе оборонной промышленности восполнить запасы», — отметил он и добавил, что пока нет угрозы национальной безопасности и операционным планам США, но за этим нужно постоянно следить.

Ранее сообщалось, что администрация президента США выделит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов. Об этом объявил представитель Белого дома Джейк Салливан.

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