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Через дефіцит боєприпасів ЗСУ відступають на другу та третю лінію оборони — Білий дім

18 березня 2024, 09:56

Через дефіцит боєприпасів ЗСУ відступають на другу та третю лінію оборони — Білий дім

Через зволікання з військовою допомогою Україні змінюється становище на фронті. За словами представника Білого дому, координатора стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Джона Кірбі, ЗСУ доводиться відступати. Про це повідомляє американський телеканал ABC.

Кірбі зазначив, що Вашингтону слід негайно відновити військову підтримку Києва.

Він уточнив, що представники Білого дому ведуть діалог зі спікером нижньої палати Конгресу Майком Джонсоном та його командою для того, щоб прискорити надання допомоги для Сил оборони України.

«У них на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу і третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують спроби просунутися на захід», — зазначив він.

При цьому він згадав, що підтримка ЗСУ з боку США не вплине на власну боєготовність.

«З початку війни нам доводилося проводити сертифікацію, щоб підтвердити, що це [допомога Україні] не зашкодить нашій власній національній безпеці. По мірі того, як ми надавали більше та виснажували запаси, також робили все можливе, щоб завдяки роботі оборонної промисловості заповнити запаси», — зазначив він і додав, що поки що немає загрози національній безпеці та операційним планам США, але за цим потрібно постійно стежити.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США виділить Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн. доларів. Про це оголосив представник Білого дому Джейк Салліван.

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Допомога Україні ВСУ США боєприпаси Білий дім

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